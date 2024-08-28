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        Kayseri'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 17:52 Güncelleme: 28.08.2024 - 18:02
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        Kayseri'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen K.E'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı adrese operasyon düzenledi.

        Ekipler, şüphelinin Kılıçaslan Mahallesi'ndeki evi, iş yeri ve aracında yaptıkları aramada, faturası ve bandrolü bulunmayan 26 elektronik sigara, 1134 elektronik sigara kiti, sigara sarma makinesi, 2 bin 305 paket kaçak sigara, 584 paket nargile tütünü, 22 bin 60 içi tütün doldurulmuş makaron ve 13 bin adet içi boş makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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