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        Kayseri'de oturduğu daireyi ateşe veren kişi polis tarafından gözaltına alındı

        Kayseri'de sinir krizi geçirerek oturduğu daireyi ateşe veren kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 23:05 Güncelleme: 28.08.2024 - 23:36
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        Kayseri'de oturduğu daireyi ateşe veren kişi polis tarafından gözaltına alındı
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        Kayseri'de sinir krizi geçirerek oturduğu daireyi ateşe veren kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda bulunan 8 katlı apartmanın 2'nci katında oturan R.Ç, mutfakta bulunan eşyaları dışarıya atarak evi ateşe verdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Apartmanda bulunanlar tahliye edilirken, elinde kesici aletle ekiplere bir süre direnen R.Ç, polislerce gözaltına alındı.

        İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın, evde hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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