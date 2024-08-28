Kayseri'de oturduğu daireyi ateşe veren kişi polis tarafından gözaltına alındı
Kayseri'de sinir krizi geçirerek oturduğu daireyi ateşe veren kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'de sinir krizi geçirerek oturduğu daireyi ateşe veren kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda bulunan 8 katlı apartmanın 2'nci katında oturan R.Ç, mutfakta bulunan eşyaları dışarıya atarak evi ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartmanda bulunanlar tahliye edilirken, elinde kesici aletle ekiplere bir süre direnen R.Ç, polislerce gözaltına alındı.
İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın, evde hasara neden oldu.
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