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        Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti kuraklığın etkisiyle büyük ölçüde kurudu

        ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Dağı'nın zirvesine yakın bir alanda bulunan Tekir Göleti, kuraklık ve kavurucu sıcakların ardından tamamen kuruma noktasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:28
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        Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti kuraklığın etkisiyle büyük ölçüde kurudu
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Dağı'nın zirvesine yakın bir alanda bulunan Tekir Göleti, kuraklık ve kavurucu sıcakların ardından tamamen kuruma noktasına geldi.

        Erciyes'in zirvesinden gelen kar sularının beslediği Tekir Göleti, kuraklıktan olumsuz etkilendi. Sıcaklığın da etkisiyle suların çekildiği alanlarda derin çatlaklar ortaya çıktı.

        Büyük oranda kuruyan gölet havzasında bazı besicilerin yeşeren alanlarda küçükbaş hayvanlarını otlatması dikkati çekti.

        Ayrıca, suların çekildiği bölgeye otomobilleriyle giren bazı vatandaşlar kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

        Yaz aylarında göletin çevresinde kurduğu çadırda kalan Mustafa Duymaz, AA muhabirine 7-8 yıldır geldiği gölet çevresinde hissedilir bir kuraklığın yaşandığını söyledi.

        Önceki yıllarda da gölde su seviyesinin azaldığına şahit olduğunu ancak ilk kez böylesini gördüğünü anlatan Duymaz, "Şu an göl tamamen kuruma noktasına geldi. Suları azaldı. Geçen sene su daha çoktu." dedi.

        Duymaz, suların çekilmesiyle göldeki balıkların da öldüğüne değinerek, gölün son halinin üzücü olduğunu ifade etti.

        Osman Akdağ da 20 senedir Erciyes'te çadır kurduğunu, havası ve manzarası için geldiği dağda bulunan Tekir Göleti'nin suyunun eskiye nazaran çok azaldığını dile getirdi.

        Bu sene kar ve yağmurun fazla yağmadığını aktaran Akdağ, "20 yılda çok şey değişti. Su da kalmadı. Balık bile kalmadı. Güzel sazan balığı vardı, artık o da kalmadı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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