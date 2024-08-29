Başkan Büyükkılıç, CHP ilçe belediye başkanlarıyla yatırım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özer, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ile yatırım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, 4 belediyenin dönem içerisinde yapılmış ve yapılacak çalışmalarıyla ilgili dosyaları değerlendirdiklerini ifade etti.

Karşılıklı istişare ve halka hizmet anlayışı içerisinde bir değerlendirme olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti: "Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaremizin (KASKİ), elektrik şirketimizin, genel sekreter yardımcılarımızın, kırsal ve tarım daire başkanlarımızın da bulunduğu ortamda karşılıklı istişare ederek bir belediyecilik anlayışı ve halka hizmet anlayışı içerisinde neler yapılacağını sağduyuyla değerlendirdik. Kendi imkanlarımız ve yasal çerçevede yapabileceklerimiz konusunda bilgilendirdik. Elbette bir siyasi partiden seçilir ama sonuç itibarıyla insanlar bizden hizmet bekler, bizler de o hizmeti ulaştırma açısından Büyükşehir'imizin, ilçe belediye başkanlarımızın dayanışarak çalışmalarını sürdürmesini önemsediğimizi vurguladık. İnşallah halkın memnuniyetine vesile olacak çalışmalara hep beraber fırsat vereceğimize inanıyorum."