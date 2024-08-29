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        Başkan Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi'nde çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:29 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:06
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        Başkan Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi'nde çalışmaları inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, kuru havuz, yeşil alan ve kaldırım çalışmalarını kontrol ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Çevre düzenlemesiyle Kayseri'yi yeşil bir geleceğe taşıyacaklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Çevre düzenleme çalışması kapsamında otoparkları artırarak yeniliyoruz. Özellikle yeşil alan dokusunu artırarak yeni bir yeşil alan inşa ediyoruz. Bununla birlikte, olmazsa olmaz olan yürüme yollarını yapıyoruz. Oturma gruplarının olacağı ve yeşil alan ile otoparkın daha da artacağı yeni bir çevre düzenlemesi gerçekleştiriyoruz. Tabiri caizse, şehrin kalbinde bir operasyon yapıyoruz. İş yerleri faaliyetlerine devam ederken hiçbir aksaklığa meydan vermeden, hızlı bir şekilde çevre düzenlemesini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde sahada çalışıyor. İnşallah en kısa sürede fiziki çalışmaları bitirip yeşillendirme çalışmalarını tamamlayacağız."

        Öte yandan çalışmalar kapsamında, Orduevi'nden başlayıp Büyükşehir Belediyesi’ne kadar uzanan Ahievran Caddesi’nde, 13 bin metrekarelik alanda otopark, genişletilmiş yeşil alanlar, oturma grupları, gölgelikler, 3 kuru havuz, farklı bitki örtüleri ve peyzaj çalışmaları ile LED ışıklandırmalar yer alacak.

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        Galeri

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