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        Vali Çiçek'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:03 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:03
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        Vali Çiçek'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın büyük fedakarlıkla yazılan bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

        Türk milletinin 30 Ağustos Zaferi ile egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Çiçek, mesajında şunları kaydetti:

        "Bu zafer ile Anadolu insanı topyekun verdiği onurlu mücadelesini milli birlik ve beraberliğini ve milleti ile bütünleşmiş kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Aziz Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olan bu anlamlı günün 102. yıldönümünü kutlarken, ecdadımızın fedakarlıklarını, azimlerini ve zor şartlar altında vermiş oldukları mücadeleyi hatırlıyor, bize bırakmış oldukları mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu hissediyoruz. Geçmişten aldığımız ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürmek ve bizden sonraki nesillerin de gurur ve onur duyacakları bir vatan bırakmak temel hedefimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, milli egemenlik, birlik ve beraberlik kavramlarının anlam ve vücut bulduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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