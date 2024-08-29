AK Parti'li Akar ve beraberindekiler Kayserispor'u ziyaret etti

Akar ve beraberinkiler, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolculara başarı diledi.

Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'le Kayserispor'u ziyaret ettiklerini belirtti.

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