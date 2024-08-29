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        AK Parti'li Akar ve beraberindekiler Kayserispor'u ziyaret etti

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, partililerle Bellona Kayserispor'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 20:23 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:47
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        AK Parti'li Akar ve beraberindekiler Kayserispor'u ziyaret etti
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, partililerle Bellona Kayserispor'a ziyarette bulundu.

        Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'le Kayserispor'u ziyaret ettiklerini belirtti.

        Akar ve beraberinkiler, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolculara başarı diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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