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        Gençlik ve Spor Müdürlüğü atölyesinde üretilen spor aletleriyle 20 milyon lira tasarruf sağlandı

        ERGÜN HAKTANIYAN - Okullarda kullanılacak spor aletleri, Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü atölyesinde üretilerek 20 milyon lira civarında tasarruf elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:11
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        Gençlik ve Spor Müdürlüğü atölyesinde üretilen spor aletleriyle 20 milyon lira tasarruf sağlandı
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Okullarda kullanılacak spor aletleri, Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü atölyesinde üretilerek 20 milyon lira civarında tasarruf elde edildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı öncülüğünde metal ve marangoz atölyesi, iki yıl önce okulların spor malzemelerini yapan bir merkeze dönüştürüldü.

        Atölyede okullarda kullanılan bilek güreşi masası, voleybol direği, basketbol potası, metal araçlar, beyzbol sopasının yanı sıra tenis ve kanoya kadar birçok branşta ihtiyaç olan malzemeler 30 kişilik ekiple üretilmeye başlandı.

        Bu sayede binlerce liraya dışarıdan alınan malzemeler yerine yerli üretimle yapılan spor malzemelerinden önemli tasarruf sağlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine, yerli imkanları kullanarak tasarrufu ön plana çıkardıklarını söyledi.

        Bu kapsamda metal ve marangoz atölyesini okullar için üretim yapan bir tesise dönüştürdüklerini anlatan Kabakcı, "Şu ana kadar 150 okulumuza pota, voleybol direği, satranç masası, bilek güreşi masası ve diğer sportif aparatlar olmak üzere her türlü teçhizatı yaptık." dedi.

        Gençlerin spora ilgisini arttırmak, okulların imkanlarını spor alanında genişletmek amacıyla hazırlanan projenin önemini vurgulayan Kabakcı, spor malzemeleriyle ilgili güzel dönüşler yaşandığını ifade etti.

        - Sportif alanlarda başarı artıyor

        Kabakcı, çabalarının boşa gitmediğini, ürettikleri malzemelerin de katkısıyla birçok sportif alanda başarı elde edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 2 yıl önce bu tasarruf tedbirleri yokken okullara atölyemizde üretim yapmaya başladık. Her türlü ofis malzemelerimizi yapıyoruz. Rakam verecek olursak da 20 milyon liranın üzerinde bugün tasarruf elde ettik bu çalışmayla. Çünkü okullara bu imkanı verirken tedarik malzemelerini karşıladık. Bu da bizim açımızdan mutluluk verici bir olay çünkü kendi mekanlarımızda çok çok daha aşağı rakamlarda imalatımızı gerçekleştiriyoruz."

        Ekstrem spor malzemelerinin döviz cinsinden satıldığına değinen Kabakcı, olimpik kano için bir malzemeye 150 bin lira civarında ödeme yapmaları gerekirken, kurdukları atölyede bunu 40 bin liraya imal ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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