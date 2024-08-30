Büyük Zafer'in 102. yılı İç Anadolu'da 7 ilde törenlerle kutlandı

Şiir dinletisi ve askerlerin geçişiyle sona eren törene, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Teğmen Esra Şişman günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden programda Makas, Durmuş ve Önal, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Binbaşı Erdem Barış Alatekin günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı.

Törene, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelik, daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Bor Garnizon Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Gülsever Tohan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy ve il protokolü de katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise Şimşek, Mutlu ve Uzun, tören aracından vatandaşların bayramını kutladı.

Şimşek, Mutlu ve Uzun daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında çeşitli branşlarda eğitilen köpeklerin temel itaat ve engel parkuru gösterisi sunduğu programda, okçuluk ve tekvando sporcuları sahne aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahası'nda devam eden törende, Vali Fidan beraberinde Belediye Başkanı Rasim Arı ve Garnizon Komutanı Albay Hasan Şimşek ile halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nevşehir Valisi Ali Fidan tebrikleri kabul etti.

Hava Mühendis Binbaşı Emre Ciminli, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Çiçek, Kottaş ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Kayseri, Nevşehir, Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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