Sarıoğlan'da anneler ile çocukları için etkinlikler düzenlendi

Üç gün süren etkinliklerde aileler bileklik yapımı üzerine öğretici atölye çalışmaları yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi, çocuklar ile annelerin birlikte katıldığı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Sarıoğlan ilçesinde anneler ile çocukları için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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