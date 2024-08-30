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        Başkan Çolakbayrakdar, kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi'ndeki kavşak düzenlemesi ve yapılan yol çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:46 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:46
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        Başkan Çolakbayrakdar, kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi’ndeki kavşak düzenlemesi ve yapılan yol çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi’ndeki devam eden çalışmaları inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, ilçede saha çalışmalarını artırdıklarını, çalışmaların tamamlanmasıyla trafik akışının daha konforlu hale geleceğini ifade etti.

        Her bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Yenidoğan Mahallesi Karaçayır Caddesi'nde, daha sağlıklı bir trafik akışı sağlamak amacıyla trafik düzenlemesi yapıyoruz. Altyapı kurumlarının gerekli çalışmaları tamamlamasıyla birlikte yolu bitiriyoruz. Diğer yandan ise imar planlarında yer alıp henüz açılmamış olan Samur Sokak'taki yol güzergahını da tamamlıyoruz. Trafik akışını rahatlatacak ve konforunu daha da artıracak olan bu yolu, en kısa zamanda şehrimizin hizmetine sunacağız. Hemşehrilerimizin daha güzel bir şekilde yaşayabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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