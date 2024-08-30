Büyük Zafer'in 102. yılı Kayseri'de kutlandı

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Protokolün askeri araçla törene katılanları selamlaması, şiir dinletisi, halk oyunu ekibinin gösterisi ve geçit törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, Kayserili hemşerileriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşadığını belirtti.

Atatürk başta olmak üzere Türkiye'nin savunmasında şehit olan askerleri ve gazileri şükranla yad ettiklerini ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi bizim bayramlar dini, milli olsun bizim milletimizin ve vatandaşlarımızın bir araya geldiği gururun, coşkunun ve heyecanın en üst düzeyde olduğu zirveye çıktığı günlerdir. Bugün onlardan birini kutluyoruz. Ülkemizin, milletimizin savunması ve güvenliği için ne zaman olursa olsun bütün tarihimiz boyunca gerçekten çok ciddi mücadeleler verdik. Büyük zaferler kazandık. 30 Ağustos'ta onlardan birisi. Bütün geçmişimizi başta Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, gazileri ve şehitlerimizi saygıyla şükranla anıyoruz. Bunların hatırlanması ve bilinmesi lazım. Bu bilincin görülmesi lazım. Ülkemizin savunması ve güvenliği için hep beraber şu anda silahlı kuvvetler ve Mehmetçik bildiğimiz gibi sınır ötesi ve sınırlarımızda savunmasını sürdürüyor. Bizde her zaman millet, vatandaş olarak hazır olmamız lazım."