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        Kayseri'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 19:33 Güncelleme: 30.08.2024 - 19:33
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        Kayseri'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan A.B’nin (22) yakalanmasına için çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari A.B. yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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