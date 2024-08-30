Kayseri'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan A.B’nin (22) yakalanmasına için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari A.B. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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