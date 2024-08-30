Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Kayseri Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 22:58 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Tarihi Kayseri Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

        Resepsiyonda konuşan Vali Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılını kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Vatanın işgal edildiği yıllarda Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin yek vücut olarak karanlıkları yırttığını ifade eden Çiçek, Tarihi Kayseri Lisesi'nin o dönemlerde mezun veremediğini hatırlattı.

        Kahraman bir okulda bulunduklarını belirten Çiçek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Türk halkının refahı ve Türkiye'nin istikbali ve istiklali için canlarını feda eden tüm şehitleri sevgi ve saygıyla andı.

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar da Kayseri kent protokolüyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşadıklarını kaydetti.

        Vatan savunmasında şehit ve gazi olan askerleri minnetle yad ettiklerini ifade eden Akar, "Günümüzde hudutlarımızda ve sınır ötesinde ülkemize ve milletimize karşı olası her türlü tedbire karşı Mehmetçik büyük bir mücadele veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir mücadele veriyor ve vermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikte "Onlar daha çocuktu" adlı tiyatro oyunu, İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından alanda kurulan platformda sahnelendi.

        Resepsiyona, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı, Ayşe Böhürler, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ile siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Yurtta 30 Ağustos coşkusu
        Yurtta 30 Ağustos coşkusu
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        İşte yeni taksi sistemi!
        İşte yeni taksi sistemi!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Büyük Zafer'in 102. yılı Kayseri'de kutlandı
        Büyük Zafer'in 102. yılı Kayseri'de kutlandı
        Başkan Çolakbayrakdar, kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi
        Başkan Çolakbayrakdar, kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi
        Sarıoğlan'da anneler ile çocukları için etkinlikler düzenlendi
        Sarıoğlan'da anneler ile çocukları için etkinlikler düzenlendi
        Büyük Zafer'in 102. yılı İç Anadolu'da 7 ilde törenlerle kutlandı
        Büyük Zafer'in 102. yılı İç Anadolu'da 7 ilde törenlerle kutlandı
        Gençlik ve Spor Müdürlüğü atölyesinde üretilen spor aletleriyle 20 milyon l...
        Gençlik ve Spor Müdürlüğü atölyesinde üretilen spor aletleriyle 20 milyon l...