Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Kayseri Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Tarihi Kayseri Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Resepsiyonda konuşan Vali Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılını kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vatanın işgal edildiği yıllarda Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin yek vücut olarak karanlıkları yırttığını ifade eden Çiçek, Tarihi Kayseri Lisesi'nin o dönemlerde mezun veremediğini hatırlattı.

Kahraman bir okulda bulunduklarını belirten Çiçek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Türk halkının refahı ve Türkiye'nin istikbali ve istiklali için canlarını feda eden tüm şehitleri sevgi ve saygıyla andı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar da Kayseri kent protokolüyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşadıklarını kaydetti.

Vatan savunmasında şehit ve gazi olan askerleri minnetle yad ettiklerini ifade eden Akar, "Günümüzde hudutlarımızda ve sınır ötesinde ülkemize ve milletimize karşı olası her türlü tedbire karşı Mehmetçik büyük bir mücadele veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir mücadele veriyor ve vermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.