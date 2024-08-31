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        Kayseri'de zabıta ekipleri kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi

        Kayseri zabıta ekiplerince esnaf dükkanları önünde kaldırım ve yol işgaliyesine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:45
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        Kayseri'de zabıta ekipleri kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi
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        Kayseri zabıta ekiplerince esnaf dükkanları önünde kaldırım ve yol işgaliyesine yönelik denetim yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Kapalı Çarşı, Yeraltı Çarşısı, İnönü Bulvarı ve Cami Kebir bölgesinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Esnafa, zabıta ihbarnameleri dağıtan ekipler dükkan ve işyerleri önlerinde yaya geçişlerini zorlaştıran işgalleri kaldırdı.

        Şehrin çarşı, pazar, cadde ve sokaklarının daha düzenli bir yapıda olması, halkın güvenli ve konforlu bir şekilde alışveriş ve gündelik işlerini yapmalarına imkan sağlayan ekipler, konforlu bir düzenin tesis edilmesi ve kalıcı hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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