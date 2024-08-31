Kayseri'de zabıta ekipleri kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi
Kayseri zabıta ekiplerince esnaf dükkanları önünde kaldırım ve yol işgaliyesine yönelik denetim yapıldı.
Kayseri zabıta ekiplerince esnaf dükkanları önünde kaldırım ve yol işgaliyesine yönelik denetim yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Kapalı Çarşı, Yeraltı Çarşısı, İnönü Bulvarı ve Cami Kebir bölgesinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Esnafa, zabıta ihbarnameleri dağıtan ekipler dükkan ve işyerleri önlerinde yaya geçişlerini zorlaştıran işgalleri kaldırdı.
Şehrin çarşı, pazar, cadde ve sokaklarının daha düzenli bir yapıda olması, halkın güvenli ve konforlu bir şekilde alışveriş ve gündelik işlerini yapmalarına imkan sağlayan ekipler, konforlu bir düzenin tesis edilmesi ve kalıcı hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürecek.
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