Kayseri'de zabıta ekipleri kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi

Kayseri zabıta ekiplerince esnaf dükkanları önünde kaldırım ve yol işgaliyesine yönelik denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Kapalı Çarşı, Yeraltı Çarşısı, İnönü Bulvarı ve Cami Kebir bölgesinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Esnafa, zabıta ihbarnameleri dağıtan ekipler dükkan ve işyerleri önlerinde yaya geçişlerini zorlaştıran işgalleri kaldırdı.