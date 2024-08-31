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        Kayseri'de AK Parti'li milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı vatandaşlarla bir araya geldi

        AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'daki Kapuzbaşı Şelaleri'ni ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:24
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        Kayseri'de AK Parti'li milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı vatandaşlarla bir araya geldi
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        AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'daki Kapuzbaşı Şelaleri'ni ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar, Böhürler, Özsoy ve Büyükkılıç, şelaleler diyarı Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelalesi'ni ziyaret ederek incelemede bulundu.

        Akar, cennet vatanın bir başka cennet köşesinde olmanın heyecanın yaşadıklarını dile getirdi.

        Kayseri için durmadan, beklemeden, gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade eden Akar, "Cennet vatanımızın bir başka cennet köşesinde sizlerle beraber olmanın huzurunu, güvenini, zevkini, heyecanını yaşıyoruz. Burada bazı ihtiyaçlar var. Bunları yaparak ilerleyeceğiz. Kayseri’de yaparken bütün Türkiye’de de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da ilçeye yapılan hizmetlerin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

        Ziyarete, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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