Kayseri'den kısa kısa
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen yaz dönemi spor okulu dönem sonu etkinliğine katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen yaz dönemi spor okulu dönem sonu etkinliğine katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinliğe, Büyükkılıç'ın yanı sıra Spor A.Ş. Müdürü İbrahim Somtaş, öğrenciler ve aileler katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, etkinliklere katılanlara teşekkür ederek, gençlere kendilerini iyi bir şekilde yetiştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.
Büyükkılıç, daha sonra yaz dönemi spor okullarına katılan öğrencilere sertifika dağıttı.
- TransAnatolia Rally Raid 2024 sporcuları Erciyes'te kamp kuracak
Dün Mersin'de düzenlenen etkinliğin ardından yola çıkan TransAnatolia Rally Raid 2024 katılımcıları, yarın Kayseri'de kamp kuracak.
Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve 11 ülkeden 93 sporcunun katılımıyla gerçekleşen TransAnatolia Rally Raid 2024'ün Van'da son bulacak parkurundaki duraklardan birisi Kayseri olacak.
Katılımcılar, Kayseri Erciyes A.Ş.'nin ev sahipliğinde yarın Erciyes Dağı'nda kamp kuracak ve kenti yakından tanıma fırsatı bulacak.
- AK Parti'li Akar ve Büyükkılıç, Uluslararası Dadaloğlu Şenlikleri'ne katıldı
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde yapılan 30. Ulusal, 20. Uluslararası Dadaloğlu Şenlikleri'ne katıldı.
Tomarza Kaymakamlığı ve Tomarza Belediyesi tarafından Dadaloğlu Şenlik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Akar, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, şunları kaydetti:
"Bu bir kültür ve sanat faaliyeti, bu bir zihniyet meselesi. Burada biriz, beraberiz. 85 milyon kardeşiz, bu memleketin evladıyız. Hep birlikte, omuz omuza çalışmak suretiyle güçlü ve büyük Türkiye için her türlü gayreti göstereceğiz."
Büyükkılıç ise etkinliğin birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu.
Etkinlikte, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de konuşma yaptı.
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