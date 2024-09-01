Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen yaz dönemi spor okulu dönem sonu etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinliğe, Büyükkılıç'ın yanı sıra Spor A.Ş. Müdürü İbrahim Somtaş, öğrenciler ve aileler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, etkinliklere katılanlara teşekkür ederek, gençlere kendilerini iyi bir şekilde yetiştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve 11 ülkeden 93 sporcunun katılımıyla gerçekleşen TransAnatolia Rally Raid 2024'ün Van'da son bulacak parkurundaki duraklardan birisi Kayseri olacak.

- AK Parti'li Akar ve Büyükkılıç, Uluslararası Dadaloğlu Şenlikleri'ne katıldı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde yapılan 30. Ulusal, 20. Uluslararası Dadaloğlu Şenlikleri'ne katıldı.

Tomarza Kaymakamlığı ve Tomarza Belediyesi tarafından Dadaloğlu Şenlik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Akar, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu bir kültür ve sanat faaliyeti, bu bir zihniyet meselesi. Burada biriz, beraberiz. 85 milyon kardeşiz, bu memleketin evladıyız. Hep birlikte, omuz omuza çalışmak suretiyle güçlü ve büyük Türkiye için her türlü gayreti göstereceğiz."