Kayseri'de 13 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Polisin kısa sürede apartman sakinlerini tahliye ettiği yangında bir itfaiye personeli dumandan etkilendi.

Apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yenidoğan Mahallesi Şafak Sokak üzerinde bulunan 13 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 13 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

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