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        Kayseri'de 13 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

        Kayseri'nin Talas ilçesinde 13 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 21:43 Güncelleme: 01.09.2024 - 21:43
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        Kayseri'de 13 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde 13 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Yenidoğan Mahallesi Şafak Sokak üzerinde bulunan 13 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Polisin kısa sürede apartman sakinlerini tahliye ettiği yangında bir itfaiye personeli dumandan etkilendi.

        Ekipler yangının apartmanın giriş katında bulunan fırının bacasından çıktığı ihtimali üzerinde duruyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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