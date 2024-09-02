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        TRT sanatçıları Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde konser verecek

        TRT tarafından düzenlenen "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Kayseri'de 5 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:45 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:49
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        TRT sanatçıları Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde konser verecek
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        TRT tarafından düzenlenen "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Kayseri'de 5 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde TRT Sanatçıları Şehir Konserleri kapsamında etkinlik düzenlenecek.

        Şef Naci Düzel yönetimindeki Türk halk müziği ve Türk sanat müziği solistleri tarafından verilecek TRT Sanatçıları Şehir Konserleri, 5 Eylül'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 21.15'te yapılacak.

        Ücretsiz ve halka açık gerçekleştirilecek konser TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'den de canlı yayınla izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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