TRT sanatçıları Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde konser verecek

Ücretsiz ve halka açık gerçekleştirilecek konser TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'den de canlı yayınla izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

Şef Naci Düzel yönetimindeki Türk halk müziği ve Türk sanat müziği solistleri tarafından verilecek TRT Sanatçıları Şehir Konserleri, 5 Eylül'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 21.15'te yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde TRT Sanatçıları Şehir Konserleri kapsamında etkinlik düzenlenecek.

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