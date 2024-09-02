GÜNCELLEME - Kayseri'de sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Hasar gören fabrikada ekipler soğutma çalışması da yaptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde'de bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.