Kocasinan'da vatandaşların bağışladığı giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

KocasinanBelediyesinin kurduğu İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi'ne hayırseverler tarafından bağışlanan ikinci el giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2017'de Yeşil Mahalle'de kurulan merkezle vatandaşların kullanmadığı giysi ve eşyalar değerlendirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Kayserililerin yardımlaşma duygusunun güçlü olduğunu aktaran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası olan ürünleri toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi'mizde vatandaşlarımızın vermiş olduğu ikinci el kıyafetler, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Tadilat gerektiren ürünler ise tadilatları yapıldıktan, yıkandıktan ve ütülendikten sonra askılardaki yerini alıyor. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmetler sunabilmektir."