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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ülkü Ocaklarını ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:08 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:12
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ülkü Ocaklarını ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ziyarette, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur ve teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

        Ziyarette Yağmur ve ekibine kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, "Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığını ziyaret ederek, ülkücü kardeşlerimizle bir araya geldik. Misafirperverlikleri için Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur ve ülkücü kardeşlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Yağmur da nazik ziyaretleri, ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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