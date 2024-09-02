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        Kayseri'de bir kadının boynundaki kolyesini kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalıp kaçan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 20:47 Güncelleme: 02.09.2024 - 20:47
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        Kayseri'de bir kadının boynundaki kolyesini kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalıp kaçan şüpheli tutuklandı.

        Mimarsinan Mahallesi'nde evine giden bir kadını takibe alan şüpheli apartman girişinde kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çaldı.

        Kadının kovaladığı şüpheli bir süre sonra gözden kayboldu. Kapkaç yöntemiyle yapılan hırsızlık, çevredeki apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.

        Polis tarafından yapılan inceleme sonucu şüphelinin İ.K. (26) olduğu tespit edildi.

        Gizlendiği adreste gözaltına alınan İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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