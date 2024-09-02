Kayseri'de bir kadının boynundaki kolyesini kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı

Polis tarafından yapılan inceleme sonucu şüphelinin İ.K. (26) olduğu tespit edildi.

Kadının kovaladığı şüpheli bir süre sonra gözden kayboldu. Kapkaç yöntemiyle yapılan hırsızlık, çevredeki apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.

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