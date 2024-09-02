Kayseri'de mobilya imalatı yapan sitede çıkan yangında 3 dükkan kullanılmaz hale geldi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mobilya imalatı yapan sitede çıkan yangında 3 dükkan zarar gördü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mobilya imalatı yapan sitede çıkan yangında 3 dükkan zarar gördü.
Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sitesi 40. Cadde'de bahçe mobilyaları imalatı yapan bir işletmenin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki 2 imalathaneye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kayseri Organize Sanayi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 dükkanda hasar oluştu.
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