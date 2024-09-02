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        Kayseri'de mobilya imalatı yapan sitede çıkan yangında 3 dükkan kullanılmaz hale geldi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mobilya imalatı yapan sitede çıkan yangında 3 dükkan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 23:12 Güncelleme: 02.09.2024 - 23:23
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        Kayseri'de mobilya imalatı yapan sitede çıkan yangında 3 dükkan kullanılmaz hale geldi
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mobilya imalatı yapan sitede çıkan yangında 3 dükkan zarar gördü.

        Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sitesi 40. Cadde'de bahçe mobilyaları imalatı yapan bir işletmenin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki 2 imalathaneye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kayseri Organize Sanayi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 dükkanda hasar oluştu.

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        Galeri
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