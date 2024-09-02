Kayseri'de mobilya imalatı yapan sitede çıkan yangında 3 dükkan kullanılmaz hale geldi

Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki 2 imalathaneye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kayseri Organize Sanayi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sitesi 40. Cadde'de bahçe mobilyaları imalatı yapan bir işletmenin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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