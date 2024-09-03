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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri Garnizon Komutanlığına atanan Acar'ı ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü ve Garnizon Komutanlığına atanan Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar'ı ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:20 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:20
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri Garnizon Komutanlığına atanan Acar'ı ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü ve Garnizon Komutanlığına atanan Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar'ı ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Acar'ın makamında gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç, hayırlı olsun dileklerini ileterek, Acar'a yeni görevinde başarı diledi.

        Acar da nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.

        Büyükkılıç, hediyelerinden dolayı Acar’a teşekkür ederek Garnizon Komutanlığı Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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