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        Kayseri'de hayırsever desteği ile Alzheimer Gündüz Bakımevi yapılacak

        Kayseri'de hayırsever desteğiyle 30 milyon lira maliyetli Alzheimer Gündüz Bakımevi kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:04 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:04
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        Kayseri'de hayırsever desteği ile Alzheimer Gündüz Bakımevi yapılacak
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        Kayseri'de hayırsever desteğiyle 30 milyon lira maliyetli Alzheimer Gündüz Bakımevi kurulacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bakımevinin inşası için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın makamında protokol imza töreni düzenlendi.

        Törene, Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin ve merkezin yapım maliyetini üstlenen hayırsever Ramazan Büyükkılıç katıldı.

        Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, merkezin yapımını üstlenen ağabeyi Ramazan Büyükkılıç’ın hayırseverliğinden dolayı onur ve gurur duyduğunu belirtti.

        Kayseri'nin hayırseverleriyle ön plana çıkan kent olduğunu anlatan Büyükkılıç, "Değerli büyüğüm, ağabeyim Ramazan Büyükkılıç'a, hayırseverliği ile on binlerce yetiştirdiği eğitim ordusundaki öğrencileri ile onur duyduğumu, gurur duyduğumu belirtmek isterim. Sağlık ocağı, ilköğretim okulu yaptıran Ramazan Büyükkılıç, şimdi de başka hayırseverlik hizmetine imzasını atıyor, toplumumuz için çok önem arz eden Alzheimer merkezini yaptıracak." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, temelini 21 Eylül'de atacakları merkezi bir senede tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

        Hayırsever Ramazan Büyükkılıç ise kardeşinin desteği ve gayreti ile bu projeyi hayata geçirmek için girişimde bulunduklarını ifade etti.

        Eşinin 11 yıldır Alzheimer olduğunu aktaran Büyükkılıç, "Damdan düşenin halini damdan düşen bilir. Biz de damdan düştük, eşim 11 senedir Alzheimer. Bu hale düşeceklerin Rabbim yardımcısı olsun, bu müessese de onlara hizmet versin." değerlendirmesinde bulundu.

        Doç. Dr. Murat Gültekin de bakımevi ile büyük bir hizmetin yerine getirilmiş olacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "Türkiye Alzheimer Derneğinin 22 şubesi var, biri de Kayseri'de. Kayseri gibi büyük bir şehirde gerçekten eksik olan, yapılması gereken en büyük ihtiyaçlardan biri bakımeviydi. Bu ihtiyacı yerine getirmek için Memduh Başkan ve ağabeyi Ramazan Bey bu işe el attılar. İnşallah hayırlara vesile olur. Çok büyük bir hizmeti yerine getirmiş oluyorsunuz. Allah mübarek etsin."

        Konuşmaların ardından bakımevinin protokolü imzalandı.

        1500 metrekare kapalı alana sahip olacak merkezde fizik tedavi birimleri, tedavi odaları, rehabilitasyon merkezi, çok amaçlı salon, yemekhane, hemşire odası, poliklinik odası ve idari birimler yer alacak. Ortak kullanım alanlarının yanında erkekler ve kadınlar için ayrı rehabilitasyon blokları da bulunacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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