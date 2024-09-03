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        Kayseri'de eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Kayseri'de, 18 yaşındaki eski kız arkadaşını üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkışta tüfekle öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:13 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:13
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        Kayseri'de eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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        Kayseri'de, 18 yaşındaki eski kız arkadaşını üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkışta tüfekle öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çatbaş (22), maktul Edanur Çoban'ın müşteki annesi Tuğba ve babası Akın Çoban, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Baro Başkanı Ali Köse, kadın dernekleri ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Çatbaş, savunmasında, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

        Bu olaydan önce sabıkası olmadığını ifade eden Çatbaş, "Keşke onunla konuşmaya gitmeseydim. Yaşananlar nedeniyle olay anında kendimi kaybettim. Hayallerim var. Topluma kazandırılmak istiyorum. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım." ifadesini kullandı.

        Baba Akın Çoban da kızının başından 17, sırtından da 10 saçmanın çıkarıldığını belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

        Anne Tuğba Çoban da indirim uygulanmadan, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Çatbaş'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        Kararın açıklanmasını gözyaşları içinde sevinçle karşılayan aile, sanığa tepki gösterdi.

        - "Kızımın kanı asfaltlarda kalmadı"

        Anne Çoban, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karar nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.

        Kararın ardından sevinç gözyaşı döktüğünü belirten anne, "Bunlar sevinç gözyaşları. Adalet yerini buldu. Kızımın kanı asfaltlarda kalmadı. Edanur'un kanı yerde kalmadı. Biz bir insana silah doğrultacak insan değiliz. Kızımın kanının karşılığını adaletle aldım. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Baba Akın Çoban ise olayın üzerinden 357 gün geçtiğini belirtti.

        Adalete güvendiklerini aktaran Çoban, "Buradaki hesabımız görüldü, mahşerde o toplantıya herkes katılacak. Öbür dünyada iki elim yakasında. Hakkımı helal etmiyorum. Kızımın kanı yerde kalmadı. Ciğerim yanıyor. Arkamda bulunan Erciyes Dağı'nın karını getirin, ciğerime basın sönmez ama ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması beni rahatlattı. Kızım gelmeyecek ama katili de gün yüzü görmeyecek. Bugüne yaşadığımız için şükürler olsun. İnsan sevinir mi, seviniyor. Şimdi 100 kilometre gideceğim, kızıma müjdeli haberi vereceğim." diye konuştu.

        Baro Başkanı Ali Köse ise ilk günden itibaren aileyle yakından ilgilendiklerini belirterek, kararın kamuoyunu tatmin edici nitelikte olduğunu aktardı.

        - Olay

        Anbar Mahallesi'nde 13 Eylül 2023'te üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkan Edanur Çoban, sokakta eski erkek arkadaşı Gökhan Çatbaş tarafından tüfekle öldürülmüştü.﻿

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı'nı kazanan Çoban'ın, üniversite eğitimi için olaydan 4 gün sonra Tokat'a gitmeye hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gökhan Çatbaş'ın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianame doğrultusunda sanık hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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