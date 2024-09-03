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        Hacılar'da öğrenciler için moral ve motivasyon etkinliği düzenlenecek

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni eğitim ve öğretim yılı kapsamında öğrencilere moral için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:19 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:19
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        Hacılar'da öğrenciler için moral ve motivasyon etkinliği düzenlenecek
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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni eğitim ve öğretim yılı kapsamında öğrencilere moral için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı için okullar da tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

        Başkan Özdoğan öğrencilere moral için çeşitli motivasyon programları da düzenleyeceklerini aktardı.

        Yapılacak etkinliklerle ilgili konuşan Özdoğan, "Hacılar'da okullarımız yeni eğitim öğretim yılına hazır durumda. Hayırseverlerimizin desteği ve belediyemizin park, bahçe, temizlik işleri müdürlüğümüzün özverili çalışmalarıyla okullarımızın temizlik, bakım ve onarımları tamamlandı. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkında Spor AŞ ile iş birliği yaparak, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik moral ve motivasyon programı düzenleyeceğiz. Bu vesileyle 2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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