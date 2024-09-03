Hacılar'da öğrenciler için moral ve motivasyon etkinliği düzenlenecek

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni eğitim ve öğretim yılı kapsamında öğrencilere moral için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı için okullar da tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Başkan Özdoğan öğrencilere moral için çeşitli motivasyon programları da düzenleyeceklerini aktardı.

Yapılacak etkinliklerle ilgili konuşan Özdoğan, "Hacılar'da okullarımız yeni eğitim öğretim yılına hazır durumda. Hayırseverlerimizin desteği ve belediyemizin park, bahçe, temizlik işleri müdürlüğümüzün özverili çalışmalarıyla okullarımızın temizlik, bakım ve onarımları tamamlandı. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkında Spor AŞ ile iş birliği yaparak, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik moral ve motivasyon programı düzenleyeceğiz. Bu vesileyle 2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.​​​​​​​