Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım kartı desteği verecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ulaşım kartı desteği verilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından hayata geçirilen proje kapmasında ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sağlanacak ulaşım kartı desteğinin 2 Eylül'de başlayan başvuruları devam ediyor.

Şartları sağlayan ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, yeni eğitim ve öğretim döneminde okullarına günlük ulaşım sağlamaları için aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapılacak.