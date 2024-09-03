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        Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım kartı desteği verecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ulaşım kartı desteği verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:02
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        Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım kartı desteği verecek
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ulaşım kartı desteği verilecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından hayata geçirilen proje kapmasında ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sağlanacak ulaşım kartı desteğinin 2 Eylül'de başlayan başvuruları devam ediyor.

        Şartları sağlayan ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, yeni eğitim ve öğretim döneminde okullarına günlük ulaşım sağlamaları için aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapılacak.

        Ulaşım kartı desteğinden, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede eğitimine devam eden öğrencileri faydalanabilecek.

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