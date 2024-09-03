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        Melikgazi Belediye Meclisi 15 katlı yapı iznini 10 kata düşürme kararı aldı

        Melikgazi Belediye Meclisi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 15 katlı yapı iznini 10 kata düşürme kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:23 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:23
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        Melikgazi Belediye Meclisi 15 katlı yapı iznini 10 kata düşürme kararı aldı
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        Melikgazi Belediye Meclisi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 15 katlı yapı iznini 10 kata düşürme kararı aldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında toplanan belediye meclisinde 15 katlı yapı iznini 10 kata düşürme önerisi görüşüldü.

        Belediye meclisinde oy birliğiyle alınan karar, kentsel dönüşüm projeleri de dahil olmak üzere bölgedeki inşaat faaliyetlerini yeniden şekillendirecek.

        Toplantıda konuşan Palancıoğlu, alınan karar ile hem şehir estetiğini korumayı hem de sürdürülebilir yapılaşma sürecini hedeflediklerini belirtti.

        Bu kararın mecliste alınan en önemli kararlardan biri olduğunu aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla teknik gerekçe sunulmadığı takdirde 15 katlı yapı iznini 10 kata düşürüyoruz. Bu tarihten itibaren Melikgazi'de tüm ruhsatlar 10 katlı olarak verilecek ve böylece 15 katlı yapılaşma süreci sona erecek. Bu kararı, meclisimizin aldığı en önemli kararlardan biri olarak değerlendiriyorum. Plan notu Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı. Mağduriyetleri önlemek amacıyla 1 Ocak 2025'e kadar kat karşılığı anlaşma yapmış arsa sahipleri ve müteahhitlere ruhsat alma süresi tanıyacağız. Bu anlaşmalara sahip olan arsa sahipleri ve müteahhitlerin, 10 kat üzeri olan ruhsatlarını bir an önce almaları ve işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İnşaat alanında mağduriyet bulunuyorsa, karanlık oda çıkması gibi teknik gerekçeler varsa 10 kat üzeri inşaat yapma iznini vereceğiz. Fakat hesaplarımıza göre Melikgazi'nin yüzde 90'lık kısmı 10 katlı yapılarla çözülebilecek durumda. Dolayısıyla herhangi bir sorun beklemiyoruz. Melikgazi'de yeni dönem, 10 katlı binaları geçmeme şartıyla devam edecek inşallah. Bu karar belediyemiz için de geçerli olacak. 2025 yılından itibaren kentsel dönüşüm projeleri de dahil olmak üzere maksimum 10 katlı inşaat yapılara izin vereceğiz. Bu kararı bir milat olarak görüyorum. Belediye Meclisimizde aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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