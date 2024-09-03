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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 15 yıl hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:39 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:39
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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası
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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 15 yıl hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.B. ve avukatı katıldı.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık savunmasında, uyuşturucu madde satmadığını, kullandığını öne sürdü.

        Kullandığı için pişman olduğunu iddia eden M.B, işlemediği suçtan ceza almak istemediğini dile getirerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık M.B'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 45 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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