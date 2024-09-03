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        Yeşilçam filmlerinin afişlerinin yer aldığı sergi Kayseri'de açıldı

        Milyonları beyaz perdede buluşturan Yeşilçam filmlerinin afişleri, Kayseri'de açılan sergide ilgililerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:26
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        Yeşilçam filmlerinin afişlerinin yer aldığı sergi Kayseri'de açıldı
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        Milyonları beyaz perdede buluşturan Yeşilçam filmlerinin afişleri, Kayseri'de açılan sergide ilgililerin beğenisine sunuldu.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Büyükşehir Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinlikte, Gürcan Senem'in 146 film afişinden oluşan koleksiyonu yer aldı.

        Sanatseverler, Münir Özkul'dan Adile Naşit'e, Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a, Fatma Girik'ten Hülya Koçyiğit'e, Şener Şen'den Cüneyt Arkın'a, Türkan Şoray'dan Ayşen Gruda'ya, Sadri Alışık'tan Kadir İnanır'a ve Zeki Alasya'dan Metin Akpınar'a kadar birçok film yıldızının yer aldığı afişleri inceledi.

        Ziyaretçiler, bir zamanlar tutkuyla izlenen "Köyden İndim Şehire", "Gülen Gözler", "Çiçek Abbas", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Sultan", "Salak Milyoner", "Erkek Güzeli Sefil Bilo", "Şalvar Bank" gibi film afişleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Serginin açılışının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Sergiye gelenlerin adeta geçmişe yolculuk yaptığını belirten Büyükkılıç, "Afişleri görmek o günleri anımsamak hoşumuza gidiyor. Gerçekten çok büyük sanatçılar gelmiş, geçmiş. Halkımızı gelip geçmişi hatırlama ve değerlendirme adına mutlaka sanat galerimize bekliyorum." diye konuştu.

        Büyükkılıç, serginin bir ay ziyaret edilebileceğini dile getirdi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem de sergide 146 film afişinin yanında kartpostallar, lobi kartları ve fotoğrafların bulunduğunu söyledi.

        7'den 70'e herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir sergi açtıklarını ifade eden Senem, şöyle devam etti:

        "Sergideki afişlerde Yeşilçam'ın çok önemli artistleri var. Bunlar tamamen topluma mal olmuş insanlar. Özellikle 1990 yılına kadar ki film afişlerinin sergilendiği bu sergide Ekrem Bora, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Ayhan Işık, aklınıza kim gelirse onların filmlerinin afişlerinin yer aldığı sergi burası. 1960-1970'li yıllarda insanların sinemalarda izlediği 1980'den 1990'dan sonra da televizyonda izlediği, 2010'dan sonra da özellikle dijital mecralardan izlediği filmlerin orijinal afişlerini burada görebilecekler."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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