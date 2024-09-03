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        Kayseri'de öğretmeni tabancayla yaralayan kadının yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de sınıf öğretmenini silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:03 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:03
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        Kayseri'de öğretmeni tabancayla yaralayan kadının yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri'de sınıf öğretmenini silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık 4 çocuk annesi Ş.A. (31) kucağında bebeğiyle katıldı. Sanık avukatının da hazır bulunduğu duruşmaya müşteki K.Ç.K. (43) katılmadı.

        Mahkeme başkanı, mağdur K.Ç.K'ye ait sağlık raporunun gelmediğini belirtti.

        Hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık, savunmasında, bebeğinin rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi.

        Ş.A, "Öyle bir niyetim yoktu, pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki bir okulda görevli öğretmen K.Ç.K, 5 Şubat'ta kendisiyle konuşmak için okula gelen Ş.A. tarafından tabancayla vurulmuştu.

        Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan kadın tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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