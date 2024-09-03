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        Kayseri'de iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 22:27 Güncelleme: 03.09.2024 - 22:27
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        Kayseri'de iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, müşteri gibi girdiği iş yerindeki vitrinden 2 cep telefonu çaldığı belirlenen A.E.Ç'yi (19) gözaltına aldı.

        5 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Cep telefonları iş yeri sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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