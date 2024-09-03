Kayseri'de iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, müşteri gibi girdiği iş yerindeki vitrinden 2 cep telefonu çaldığı belirlenen A.E.Ç'yi (19) gözaltına aldı.

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