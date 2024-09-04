Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin birinci güz dönemi spor okulları kayıtları başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin birinci güz dönemi spor okulları kayıtları başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin birinci güz dönemi spor okulları kayıtları başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 spor tesisinde, 13 branşta 24 Eylül 2024'te başlayacak birinci güz dönemi spor okulları, 27 Ekim 2024'te sona erecek.
Spor okullarının bu dönemdeki branşları ve yaş aralığı yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 5-14, masa tenisi 5-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, basketbol, hentbol, tenis, okçuluk, geleneksel okçuluk, kick boks, voleybol ve badminton 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş olarak belirlendi.
Kurslar için yetişkinlerden aylık 850 TL, teniste 1000 TL, diğerleri için 500 TL ücret alınacak.
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