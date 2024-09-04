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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KASKİ'nin alt yapı çalışmalarını inceledi

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kanalizasyon altyapı yatırımları kapsamında yürütülen kazısız yatay sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:17 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:17
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KASKİ'nin alt yapı çalışmalarını inceledi
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kanalizasyon altyapı yatırımları kapsamında yürütülen kazısız yatay sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Erkilet Camikebir Mahallesi'nde çalışma yürüten KASKİ ekibini ziyaret ederek, bilgi aldı.

        İncelemenin ardından açıklamada bulunan Başkan Büyükkılıç, Erkilet'teki altyapı çalışmasında 3 bin 700 metre uzunluğunda hatta yaklaşık 10 milyon TL yatırım yapıldığını belirtti.

        Hızla gelişen Erkilet bölgesinin önemli eksikliğini bu çalışmayla gidereceklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Demiryolu hattının altından ve kuzey çevre yolunun altından toplamda 3 bin 700 metrelik, yaklaşık 10 milyon TL yatırım yapılıyor. Önemli olan burada miktardan ziyade problemin çözülmesi. Bu bölge insanlarının sorunlarını gideriyoruz ama burada hem tren yolunun altından geçerken hem de kara yolunun altından geçerken hiçbir sıkıntı oluşturmadan özel bir uygulama ile bu çalışma yapılmış oluyor. Kazısız teknoloji mantığı içerisinde hem sıkıntı oluşturmadan hem de seri şekilde hayata geçirmiş oluyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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