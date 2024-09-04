Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İslam Kalkınma Bankası heyetini kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İslam Kalkınma Bankası heyetini kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete İslam Kalkınma Bankası Küresel Uygulama ve Ortaklıklardan Sorumlu Direktörü Issa Faye, Türkiye Direktörü Walid Abdelwahab ve ilgililer katıldı.

Ziyarette Faye'ye Kültepe Kaniş-Karum'da çıkarılan tabletlerin imitasyonunu hediye eden Büyükkılıç, Kültepe'den çıkarılan tabletlerin çek, senet ve anlaşmaları içerdiğini belirterek, Kayseri'nin neden kendi kaynakları ile yatırım yaptığının ve başarılı olduğunun buradan anlaşılabileceğini kaydetti.