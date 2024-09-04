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        Kayseri'de "kasten yaralama"dan hüküm giyen kişi yakalandı

        Kayseri'de "kasten yaralama" suçundan hakkında 12 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 14:24 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:24
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        Kayseri'de "kasten yaralama"dan hüküm giyen kişi yakalandı
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        Kayseri'de "kasten yaralama" suçundan hakkında 12 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama" suçundan hakkında 12 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ş'yi (30) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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