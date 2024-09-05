Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağan genel kurulu 21 Eylül'de yapılacak

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü olağan genel kurulu, 21 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Has Kültür Sanat Merkezi Salonu'nda yapılacaktır. Genel Kurul toplanma yeter sayısı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer ve saatte 28 Eylül Cumartesi yapılacak." ifadelerine yer verildi.

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