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        Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağan genel kurulu 21 Eylül'de yapılacak

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağan genel kurul toplantısının 21 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:13 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:13
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        Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağan genel kurulu 21 Eylül'de yapılacak
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağan genel kurul toplantısının 21 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü olağan genel kurulu, 21 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Has Kültür Sanat Merkezi Salonu'nda yapılacaktır. Genel Kurul toplanma yeter sayısı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer ve saatte 28 Eylül Cumartesi yapılacak." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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