Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        KAYMEK personeline yangın eğitimi verildi

        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından personeline, olası bir yangın durumunda yapılması gerekenleri içeren yangınla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:14 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAYMEK personeline yangın eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından personeline, olası bir yangın durumunda yapılması gerekenleri içeren yangınla mücadele eğitimi verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen yangınla mücadele eğitimleri personele iş güvenliği kapsamında düzenlenirken, olası bir yangın durumunda KAYMEK personelinin hazır olması da amaçlandı.

        Eğitimlerde yangın anında yapılması gerekenlerin neler olduğu personellere anlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Su altında kalan beldesinin üzerinde tekne kaptanlığı yapıyor
        Su altında kalan beldesinin üzerinde tekne kaptanlığı yapıyor
        Kayseri'de 6. bilim şenliği etkinliği düzenlenecek
        Kayseri'de 6. bilim şenliği etkinliği düzenlenecek
        Türk ve Fransız bilim insanlarının 15 yıllık çalışmasıyla otizm tedavisinde...
        Türk ve Fransız bilim insanlarının 15 yıllık çalışmasıyla otizm tedavisinde...
        Kayseri'de İŞKUR 2 bin 40 kişilik İşgücü Uyum Programı başlatacak
        Kayseri'de İŞKUR 2 bin 40 kişilik İşgücü Uyum Programı başlatacak
        Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağan genel kurulu 21 Eylül'de yapılacak
        Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağan genel kurulu 21 Eylül'de yapılacak
        Kayseri'de "kasten yaralama"dan hüküm giyen kişi yakalandı
        Kayseri'de "kasten yaralama"dan hüküm giyen kişi yakalandı