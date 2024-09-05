Kayseri'de 6. bilim şenliği etkinliği düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi aracılığı ile her yıl düzenlenen bilim şenliklerinin bu yıl 6’ncısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknoloji meraklısı gençlere yönelik heyecan verici bir etkinlik programı olan ve 25, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 6’ncı Bilim Şenliği’ne ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bilim ve teknoloji meraklısı gençleri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek robotik kodlama, kimya deneyleri, astronomi ve birçok bilim alanında düzenlenecek atölyelerin olacağı şenliğe davet etti.