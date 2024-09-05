Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Çolakbayrakdar, hububat eleme ve paketleme tesisinin deneme üretimini takip etti

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hububat eleme ve paketleme tesisinin deneme üretimini takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Çolakbayrakdar, hububat eleme ve paketleme tesisinin deneme üretimini takip etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hububat eleme ve paketleme tesisinin deneme üretimini takip etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi öncülüğünde ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğiyle çiftçileri desteklemek ve ürün çeşitliliği ile tarımsal üretimi artırmak amacıyla Hasanarpa Mahallesi'ndeki tesise gelen Çolakbayrakdar, tesisin deneme üretiminde çiftçileri yalnız bırakmadı.

        Burada açıklamalarda bulanan Çolakbayrakdar, çiftçinin emeğinin, kurulan modern tesisle değer bulacağını, ürün kalitesini yükseleceğini ve üretimin de artacağını belirtti.

        Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla Türkiye’ye örnek olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kocasinan Belediyemizin yeni bir tesisini daha hayata geçiriyoruz. Hububat eleme ve paketleme tesisimizde ilk deneme üretimini gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra çiftçi kardeşlerimizin alın teriyle ürettikleri ürünleri eleyip paketleyeceğimiz tesisimiz hizmete girecek. Buğday, arpa, nohut, ayçekirdeği, fasulye, mercimek gibi ürünlerin elenip 50 kilograma kadar paketlenmesine ve tohumluk olarak ayrılan ürünlerin tekrar kullanılmasına imkan sağlayacağız. Bu tesisin kurulmasında bize destek veren Orta Anadolu Kalkınma Ajansına teşekkür ediyor, tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kocasinan bölgesinde, şehrimiz yeni bir tesis kazanmakla birlikte tarımsal üretim noktasında altyapısını güçlendirecek ve tarımsal üretimi artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Kapasiteyi aştı! Minik Eylem'in ölümüne yol açtı
        Kapasiteyi aştı! Minik Eylem'in ölümüne yol açtı
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!

        Benzer Haberler

        Su altında kalan beldesinin üzerinde tekne kaptanlığı yapıyor
        Su altında kalan beldesinin üzerinde tekne kaptanlığı yapıyor
        Kayseri'de 6. bilim şenliği etkinliği düzenlenecek
        Kayseri'de 6. bilim şenliği etkinliği düzenlenecek
        KAYMEK personeline yangın eğitimi verildi
        KAYMEK personeline yangın eğitimi verildi
        Türk ve Fransız bilim insanlarının 15 yıllık çalışmasıyla otizm tedavisinde...
        Türk ve Fransız bilim insanlarının 15 yıllık çalışmasıyla otizm tedavisinde...
        Kayseri'de İŞKUR 2 bin 40 kişilik İşgücü Uyum Programı başlatacak
        Kayseri'de İŞKUR 2 bin 40 kişilik İşgücü Uyum Programı başlatacak
        Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağan genel kurulu 21 Eylül'de yapılacak
        Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağan genel kurulu 21 Eylül'de yapılacak