Kayseri'de "kelebek" bıçak tartışmasında okul arkadaşını bıçakla öldüren çocuğun yargılandığı dava

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan T.Ş'nin, ilk duruşmada, olaydan önce satmak amacıyla "kelebek" diye tabir edilen aldığı bıçağı, S.D'nin parasını sonra vermek üzere zorla istediği, olay günü ortak arkadaşları Ş.K. ile inşaata çağırdığı S.D'nin yerden taş fırlatıp üstüne atlaması üzerine elinde açılan bıçağı istemeden karşı tarafa salladığı savunmasında bulunduğu öğrenilmişti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 12 Aralık 2023'te 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

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