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        Kayseri'de "kelebek" bıçak tartışmasında okul arkadaşını bıçakla öldüren çocuğun yargılandığı dava

        Kayseri'de bir inşaatın çatısında "kelebek" bıçak tartışmasında, okul arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 18:10 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:10
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        Kayseri'de "kelebek" bıçak tartışmasında okul arkadaşını bıçakla öldüren çocuğun yargılandığı dava
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        Kayseri'de bir inşaatın çatısında "kelebek" bıçak tartışmasında, okul arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.Ş. (14), tutuksuz sanık Ş.K, maktul S.D'nin (12) ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Güvenlik önlemleri altında, kapalı oturumda gerçekleşen duruşmada, tanıkların dinlenildiği öğrenildi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 12 Aralık 2023'te 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ş. hakimlikçe tutuklanmış, Ş.K. serbest bırakılmıştı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan T.Ş'nin, ilk duruşmada, olaydan önce satmak amacıyla "kelebek" diye tabir edilen aldığı bıçağı, S.D'nin parasını sonra vermek üzere zorla istediği, olay günü ortak arkadaşları Ş.K. ile inşaata çağırdığı S.D'nin yerden taş fırlatıp üstüne atlaması üzerine elinde açılan bıçağı istemeden karşı tarafa salladığı savunmasında bulunduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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