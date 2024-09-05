Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de silahlı saldırıda 15 yaşında bir genç yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, silahlı saldırıda 15 yaşında bir genç yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 22:31 Güncelleme: 05.09.2024 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de silahlı saldırıda 15 yaşında bir genç yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, silahlı saldırıda 15 yaşında bir genç yaralandı.

        Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde bulunan bir inşaat firmasının satış ofisine silahlı saldırı yapıldı.

        Saldırıda 15 yaşındaki Y.A. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        ABD'den Putin'e tepki
        ABD'den Putin'e tepki
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Satış ofisine yapılan silahlı saldırıda 15 yaşında genç yaralandı
        Satış ofisine yapılan silahlı saldırıda 15 yaşında genç yaralandı
        TRT sanatçıları Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde konser verdi
        TRT sanatçıları Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde konser verdi
        Kayseri'de "kelebek" bıçak tartışmasında okul arkadaşını bıçakla öldüren ço...
        Kayseri'de "kelebek" bıçak tartışmasında okul arkadaşını bıçakla öldüren ço...
        'Kelebek bıçak satışı' cinayetinde 'keşif' kararı
        'Kelebek bıçak satışı' cinayetinde 'keşif' kararı
        Kayseri'de kocasını bıçaklayarak öldüren kadının yargılanmasına devam edild...
        Kayseri'de kocasını bıçaklayarak öldüren kadının yargılanmasına devam edild...
        Başkan Çolakbayrakdar, hububat eleme ve paketleme tesisinin deneme üretimin...
        Başkan Çolakbayrakdar, hububat eleme ve paketleme tesisinin deneme üretimin...