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        Kayseri'de bir kadın, çalıştığı fabrikanın bahçesinde tüfekle öldürüldü

        Kayseri'de bir kadın, çalıştığı fabrikanın bahçesinde av tüfeğiyle öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:20
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        Kayseri'de bir kadın, çalıştığı fabrikanın bahçesinde tüfekle öldürüldü
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        Kayseri'de bir kadın, çalıştığı fabrikanın bahçesinde av tüfeğiyle öldürüldü.

        Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de H.G, çalıştığı fabrikanın bahçesinde M.B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, kadına av tüfeğiyle ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekipler, H.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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