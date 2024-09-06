Kayseri'de bir kadın, çalıştığı fabrikanın bahçesinde tüfekle öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de H.G, çalıştığı fabrikanın bahçesinde M.B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, kadına av tüfeğiyle ateş etti.

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