Kayseri'de "kasten öldürme" hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan O.Ş'yi (35) yakaladı.

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