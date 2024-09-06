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        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:24 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:24
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        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö'yü (37) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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