Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö'yü (37) yakaladı.

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