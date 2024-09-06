Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kışlık salçaların kaynatıldığı kazanlar birlik ve beraberliği pekiştiriyor

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, belediyenin oluşturduğu alanlarda kışlık salçalarını kaynatan vatandaşlar, bir yandan da yeni arkadaşlıklar ediniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:28 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kışlık salçaların kaynatıldığı kazanlar birlik ve beraberliği pekiştiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, belediyenin oluşturduğu alanlarda kışlık salçalarını kaynatan vatandaşlar, bir yandan da yeni arkadaşlıklar ediniyor.

        Melikgazi Belediyesi, 7 yıldır vatandaşların sosyal hayatlarını zenginleştirmek ve geleneksel lezzetleri yaşatmak amacıyla Belsin Kocatepe Mahallesi, Eskişehir Bağları ve Mimarsinan Evliyalar Parkı'nda salça kaynatma etkinliği düzenleniyor.

        Salça kaynatmak isteyenler belediyeden randevu alarak kazan, kürek, tuz ve domateslerin yıkanıp çekilmesi gibi işlemlerini ücretsiz yaptırıyor, belirlenen alanlarda geleneksel yöntemlerle kışlık salçalarını hazırlıyor.

        Köz ateşinde yaptıkları yiyecekleri birbirlerine ikram eden aileler, odun ateşinde semaverde demledikleri çayla da günün yorgunluğunu atıyor.

        - "Sosyal ve kültürel faaliyet oluyor"

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, vatandaşların mağduriyetini önlemek için özel tahsis edilen alanlarda salça kaynatma ortamı hazırladıklarını söyledi.

        İsteyenlerin randevu alarak 50 bakır kazanda salça kaynattığını, 24 saat açık olan alanlarda 3 vardiya şeklinde 150 kişinin çalıştığını anlatan Palancıoğlu, şöyle devam etti:

        "Patlıcan, biber ve patates közlüyorlar, salçalarını yapıyorlar. Kışlık hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bunların ötesinde daha güzel bir şey var. Burada vatandaşların iletişimi güçleniyor. Çocuklar ve gençler internet ortamından çıkıp, burada aileleriyle piknik havasında zaman geçiriyorlar. Burada samimiyet yakalayıp, aile ortamında dost olanlar var. Buralar birlik ve beraberliğimizi güçlendiren sosyal ve kültürel bir alana dönüştü. Şu anda 3 bin 500 aileyi geçmiş durumdayız. Toplam 15 bin kişiye ulaşacak bir hizmet oldu. Hem sosyal ve kültürel faaliyet oluyor hem de geleneğimiz devam ediyor."

        Kent sakinlerinden Dudu Cihan da ev salçasının daha güzel ve temiz olduğunu, hazır salçayı tercih etmediğini dile getirdi.

        Salça yaparken yeni dostluklar edindiklerini vurgulayan Cihan, "Önceden köylerimizde yapıyorduk ama binaların arasında yapılmadığı için burada yapmak daha hoşumuza gidiyor. Burada birlik ve beraberlik var. Yeni arkadaşlıklar, dostluklar ediniyoruz. Komşularımızla beraber geliyoruz. Neşeli bir ortamımız oluyor. Güzel insanlarla karşılaşıyoruz." dedi.

        Nurhan Emmi ise salça yapmanın yorucu bir iş olduğunu belirterek, "Gelecek yıl yine burada olacağız. Ortamımız çok güzel, yeni dostluklar ve arkadaşlıklar ediniyoruz. Hava da çok güzel. 100 kilo domates aldık. O da bize bir yıl yetecek. Salçayı bidonlara koyuyoruz ve 100 kilogram domatesten 4 bidon umuyoruz." diye konuştu.

        - "Dostluğumuzu ve arkadaşlığımızı da kaynatıyoruz"

        Fuat Cihan da alandakilerle sohbet ederek salçalarını kaynattıklarını söyledi.

        Güzel bir ortamın olduğunu aktaran Cihan, "Her ilçeden gelen vatandaşlar burada arkadaşlık, dostluk edinebiliyor. Salçalarımızın yanında dostluğumuzu ve arkadaşlığımızı da kaynatıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı: 1 gözaltı
        Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı: 1 gözaltı
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        İsrail yine okul vurdu
        İsrail yine okul vurdu
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        'Bir plan hazırladım'
        'Bir plan hazırladım'
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Elon Musk çok tehlikeli
        Elon Musk çok tehlikeli
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        Eşyaları sergilenecek
        Eşyaları sergilenecek
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Merhaba...
        Merhaba...

        Benzer Haberler

        Eski sevgilisinin öldürdüğü Hatice, son yolculuğuna uğurlandı
        Eski sevgilisinin öldürdüğü Hatice, son yolculuğuna uğurlandı
        Kayseri'de çalıştığı fabrikanın bahçesinde tüfekle öldürülen kadının cenaze...
        Kayseri'de çalıştığı fabrikanın bahçesinde tüfekle öldürülen kadının cenaze...
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Cinayete trafik kazası görünümü veren sanıklara hapis ile tahliye
        Cinayete trafik kazası görünümü veren sanıklara hapis ile tahliye
        15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 kaşık ve 1 çivi çıkarıldı
        15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 kaşık ve 1 çivi çıkarıldı
        Darbederek bir kişiyi öldürüp olaya "trafik kazası süsü" verdikleri iddia e...
        Darbederek bir kişiyi öldürüp olaya "trafik kazası süsü" verdikleri iddia e...