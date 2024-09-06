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        Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada 4 sanık beraat etti

        Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada yargılanan 4 sanık, maktulün tüfekle kazara kendini vurduğu gerekçesiyle beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:56
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        Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada 4 sanık beraat etti
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        Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada yargılanan 4 sanık, maktulün tüfekle kazara kendini vurduğu gerekçesiyle beraat etti.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanıklar A.G, Y.Y.D, S.A. ve R.U, maktul B.Ü'nün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşma savcısı, mütalaasında, maktul B.Ü'nün, sanıklardan S.A'yı tüfeğin dipçiğiyle darbederken silahın ateş alması sonucu kazara kendini vurması nedeniyle sanıkların beraatini talep etti.

        Arkadaş olan ve uyuşturucu konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle olayın meydana geldiği iddiasıyla yargılanan sanıklar, savunmalarında, suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini istedi.

        Maktulün annesi N.Ü, sanıklara tepki gösterince salondan çıkarıldı.

        Maktulün babası M.Ü. ise sanıkların olayı planlı gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Oğlum dahil tümü uyuşturucu bağımlısıdır. Şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, 4 sanığın beraatine ve tahliyelerine hükmetti.

        - Olay

        Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi'nde 17 Şubat'ta, arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle yaralanan B.Ü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, şüpheliler A.G, Y.Y.D, S.A. ve R.U. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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