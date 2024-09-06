Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada 4 sanık beraat etti

Maktulün babası M.Ü. ise sanıkların olayı planlı gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Oğlum dahil tümü uyuşturucu bağımlısıdır. Şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Arkadaş olan ve uyuşturucu konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle olayın meydana geldiği iddiasıyla yargılanan sanıklar, savunmalarında, suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Duruşma savcısı, mütalaasında, maktul B.Ü'nün, sanıklardan S.A'yı tüfeğin dipçiğiyle darbederken silahın ateş alması sonucu kazara kendini vurması nedeniyle sanıkların beraatini talep etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanıklar A.G, Y.Y.D, S.A. ve R.U, maktul B.Ü'nün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada yargılanan 4 sanık, maktulün tüfekle kazara kendini vurduğu gerekçesiyle beraat etti.

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