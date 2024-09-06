Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 25 bin lira ceza

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "dur ihtarına uymama", "alkollü araç kullanma" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından toplam 25 bin 341 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan kontrolde sürücünün 1,53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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