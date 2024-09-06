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        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 25 bin lira ceza

        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan alkollü sürücüye 25 bin 341 lira idari para ceza verildi, ehliyetine 6 ay el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:04 Güncelleme: 06.09.2024 - 14:04
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        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 25 bin lira ceza
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        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan alkollü sürücüye 25 bin 341 lira idari para ceza verildi, ehliyetine 6 ay el konuldu.

        Mimarsinan Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan E.S. (30), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kocasinan Ekipler Amirliği ekiplerince takip sonucu yakalandı.

        Yapılan kontrolde sürücünün 1,53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "dur ihtarına uymama", "alkollü araç kullanma" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından toplam 25 bin 341 lira idari para cezası uygulandı.

        Şüphelinin sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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